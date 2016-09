Große Resonanz: Am ersten Bürgertreffen zur geplanten Seniorenanlage in der Wallstraße haben sich 60 Personen beteiligt. 30 haben laut Initiator Hans-Ulrich Weber ernstes Interesse daran bekundet: Sie würden gern in der Anlage einziehen, die Betreuung oder Tagespflege in Anspruch nehmen - oder sich finanziell am Bau beteiligen.