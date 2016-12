Hannover. Bei einem Frontalzusammenstoß von zwei Autos sind am Donnerstagabend auf der L460 bei Gestorf vier Personen verletzt worden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, war ein 29-Jähriger mit seiner 41-jährigen Beifahrerin ersten Ermittlungen zufolge in einem Ford Focus, aus Richtung Gestorf kommend, in Richtung der Bundesstraße 3 unterwegs. Etwa 500 Meter nach dem Ortsausgang überholte er in einer langgezogenen Rechtskurve einen Sattelzug. Dabei übersah er offenbar den ihm entgegenkommenden Hyundai i30 eines 55-Jährigen.

Trotz eines versuchten Ausweichmanövers kam es zum Frontalzusammenstoß beider Fahrzeuge. Die Insassen des Ford Focus und der Fahrer des Hyundai erlitten leichte, seine 55-jährige Beifahrerin schwere Verletzungen. Alle Beteiligten wurden mit Rettungswagen in Kliniken gebracht. Die L 460 war während der Unfallaufnahme bis cirka 23:30 Uhr in beide Richtungen gesperrt.

Nach polizeilichen Schätzungen beläuft sich der Schaden auf etwa 25.000 Euro. Zeugenhinweise nimmt der Verkehrsunfalldienst Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-1888 entgegen.

ewo