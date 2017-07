Marita L. ist extra aus Hannover angereist. „Ich habe von Bekannten schon so viel gehört, da wollte ich es mir selber mal anschauen. Und ich bin begeistert.“ Mit gleich zwei Stücken geht das Musiktheater Operamobile in seinen sechsten „Wittenburger Opern- und Operettensommer“. Die vom 20. bis 30. Juli stattfindende Reihe hat sich in Zusammenarbeit mit dem Verein Freunde der Wittenburger Kirche und Sponsoren wie der Niedersächsischen Sparkassenstiftung zu einer wahren Erfolgsgeschichte entwickelt.