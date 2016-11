Ein Fahrzeug fährt am 26.02.2016 am einem "Willkommen in Bennigsen"- Schild des Springer Ortsteils Bennigsen in der Region Hannover (Niedersachsen) vorbei. Die 17 Jahre alte Jamie-Lee Kriewitz aus Bennigsen gewann den deutschen ESC-Vorentscheid und vertritt Deutschland beim Finale des Eurovision Song Contest 2016 am 14. Mai in Stockholm. Foto: Holger Hollemann/dpa (zu dpa: "Ganz Bennigsen erfreut sich über Erfolg von Jamie-Lee" vom 26.02.2016) +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Quelle: dpa