Die Bemühungen von Stadt und Politik, nicht mit einem Millionenloch in das neue Jahr zu starten, haben offenbar einen ersten Rückschlag erlitten: Nach Informationen dieser Zeitung klafft auch in dem Etat für das Jahr 2018, den Bürgermeister Christian Springfeld (FDP) morgen dem Rat vorlegen will, eine Lücke in Millionenhöhe.