Während die Immobilienpreise in Ballungsgebieten wie Hannover regelrecht explodieren, steigen die Kosten für Grundstücke, Eigenheime und Co. in Springe eher moderat an. Die Nachfrage nach Bauplätzen und Häusern ist aber dennoch riesig – das zeigt nicht nur der Ansturm auf neue Bauplätze, sondern auch ein Blick in die Immobilienportale.