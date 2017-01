Springe. In Springe ist am Freitag ein Feuer in einer Wohnung in der Kantstraße ausgebrochen. Ersten Informationen zufolge schlugen die Flammen hoch aus den Fenstern, als die Feuerwehr am Einsatzort eintraf. Ob bei dem Brand jemand verletzt wurde, war zunächst noch nicht klar.

Zwei Ortsfeuerwehren rückten an, um den Brand zu löschen.

isc