Besonders schutzbedürftig sind kleine Kaninchen, wenn sie mit geschlossenen Augen zur Welt kommen. Was dann aus den kuschelweichen Babys werden kann, das zeigte sich am Wochenende in großer Vielfalt auf der 39. Verbandsschau der Kaninchenzüchter des Kreisverbandes Weserbergland im Kulturheim an der Haller.