Noch fünf Wochen bis zum Schweinetrogrennen

Am letzten Septemberwochenende ist es wieder so weit: Dann steigt im Hänigser Freibad das beliebte Schweinetrogrennen. Der Wettkampf, der den Teilnehmern in den ungewöhnlichen Wasserfahrzeugen alles abverlangt, lockt stets Hunderte, wenn nicht Tausende Zuschauer in die Badeanstalt am Fließgraben.