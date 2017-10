Polizei sucht Zeugen für zwei Unfälle

Uetze. Ermittlungen der Polizei haben inzwischen ergeben, dass wahrscheinlich ein silberfarbenes Auto, das in Richtung Hannover unterwegs war, gegen die Ampel geprallt ist. Auf der Kreuzung verlor der Autofahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug und stieß gegen den Mast, der bei dem Aufprall komplett zerstört wurde. An der Unfallstelle stellten die Polizeibeamten mehrere Fahrzeugteile des Unfallautos sicher. „Der Wagen müsste im Frontbereich vorn rechts erhebliche Beschädigungen aufweisen“, sagte ein Behördensprecher gestern.

Weitere Kollision an der B 188

Die Polizei sucht für diesen Unfall ebenso Zeugen wie für einen Zusammenstoß, der sich am Mittwoch gegen 7.30 Uhr auf der Bundesstraße 188 in Höhe Krausenburg ereignet hat. Dort kam ein Auto, das in Richtung Uetze unterwegs war, von seiner Fahrspur ab. Dabei geriet der Wagen auf die Gegenfahrbahn und streifte seitlich einen Lastwagen, der in Richtung Hannover fuhr. Alle Beteiligten blieben unverletzt, allerdings wurde das Auto so stark beschädigt, dass es nicht mehr weiterfahren konnte und abgeschleppt werden musste. Über die Höhe des Schadens, auch am Lastwagen, kann die Polizei noch keine Angaben machen. Unklar ist auch, weshalb der Autofahrer die Kontrolle über den Wagen verloren hat. Während der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsbehinderungen auf der Bundesstraße.

Zeugenaufruf: Hinweise zu beiden Unfällen nehmen die Ermittler von der Polizei Uetze unter Telefon (0 51 73) 62 67 entgegen.