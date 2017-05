Uetze. Ersten Erkenntnissen nach geriet der Fahrer eines VW Golf Combi, der auf der Landesstraße in Richtung Dollbergen unterwegs war, um 11.30 Uhr nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Eiche - offenbar ungebremst. Wie der Einsatzleiter der Feuerwehr Jens Blenk erklärt, gebe es keine Bremsspuren. Der Fahrer wurde in seinem Auto eingeklemmt und dadurch so schwer verletzt, dass er starb.

Zurzeit sichert die Polizei am Unfallort alle Spuren. Anschließend wird die Feuerwehr laut Blenk mit der schwierigen Arbeit beginnen, den Toten aus dem Wrack zu bergen.

Weitere Erkenntnisse zum Unfall folgen in Kürze.