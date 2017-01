In solchen Rohren werden die Kabel für den Südlink verlegt. Acht Leitungen, jeweils zwei in einem Graben, sollen den Strom vom Norden in den Süden Deutschlands transportieren. In Höhe von Schweinfurt wird die Trasse geteilt: Vier Kabel werden Baden-Württemberg versorgen und die anderen vier Bayern.

Quelle: DPA