Der Sportring Uetze lädt auch in diesem Jahr wieder zu einer Winterwanderung ein. Die Sternwanderung findet am Sonntag, 22. Januar, statt und wird vom VfL Uetze organisiert. Ziel ist die Halle 9 an der Benroder Straße. Dort können sich die Wanderer bei Livemusik mit Grünkohl und Bregenwurst stärken.