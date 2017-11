Einbrecher stehlen Schmuck und Geld

Uetze . Schmuck haben Einbrecher erbeutet, die zwischen Donnerstag, 18.15 Uhr, und Freitag, 15 Uhr, in ein Wohnhaus an der Celler Straße in Uetze eingebrochen sind. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei hatten zwei Männer vor dem Haus geparkt, um zielgerichtet in das Gebäude auf dem rückwärtigen Grundstück einzudringen. Dazu brachen sie die Tür zum Wintergarten auf, dann durchsuchten sie das Wohnhaus komplett und nahmen den Schmuck mit. Noch steht die Schadenshöhe nicht fest.

Das rückwärtig gelegene Fenster eines Einfamilienhauses an der Allensteiner Straße in Hänigsen hebelten Einbrecher am Freitag zwischen 18 und 23 Uhr auf. Sie gelangten in das Gebäude und durchsuchten dort alle Räume. Dabei fanden sie Bargeld, mit dem sie unerkannt flüchten konnten.

Bereits zwischen Mittwoch, 18 Uhr, und Donnerstag, 5.45 Uhr, versuchten Unbekannte, die Scheibe der rückwärtig gelegenen Terrassentür eines Einfamilienhauses an der Kalibergstraße in Hänigsen einzuwerfen. Als dies nicht gelang, hebelten sie die Tür auf, drangen in das Haus ein und durchwühlten alle Räume. Offenbar entkamen sie ohne Diebesgut.

Hinweise auf die Täter liegen in allen drei Fällen nicht vor. Die Polizei hofft auf Zeugen, die Hinweise geben können. Sie können sich unter Telefon (05173) 6267 melden.

Von Antje Bismark