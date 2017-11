Feuerwehr: Drei Alarme in einer Nacht

Uetze. Gleich drei Alarme haben die Ehrenamtlichen der Gemeindefeuerwehr Uetze in der Nacht zu Sonnabend bewältigen müssen. So rückte die Ortsfeuerwehr Hänigsen um 4.30 und um 6 Uhr zu zwei ausgelösten Brandmeldeanlage in einen Industriebetrieb aus. Weil es sich jeweils um einen technischen Defekt handelte, musste die Feuerwehr nicht eingreifen. „Sie stellte lediglich die Brandmeldeanlage zurück“, teilte Feuerwehrsprecher Timo Seffer mit. Seinen Angaben zufolgen waren jeweils 30 Retter mit vier Fahrzeugen im Einsatz.

Um 6.36 Uhr wurde die Ortsfeuerwehr Uetze in die Stettiner Straße zu einem brennenden Auto gerufen. Die Ortsfeuerwehr rückte mit dem Tanklöschfahrzeug und sechs Einsatzkräften aus. Allerdings konnten die Retter schnell wieder einrücken: Denn das brennende Rücklicht des Wagens hatten Zeugen schon gelöscht, so dass die Feuerwehr nur noch die Einsatzstelle kontrollieren musste.

Von Antje Bismark