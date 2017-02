Nach dem großen Erfolg im vorigen Jahr will die Gemeindejugendpflege auch 2017 ein Feriencamp im Uetzer Freibad ausrichten. Der Ratsausschuss für Jugend, Familie und Soziales hat bereits zugestimmt. Außerdem segnete er einstimmig die geplanten Freizeiten in Dänemark und in Eltze ab.