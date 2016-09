Wahlhelfer Jens Klingberg (Zweiter von links) überreicht im Wahllokal in Altmerdingsen der Erstwählerin Mailin Warmbold die Stimmlzettel. Rosalie Schlicht (am Tisch von links), Ilona Heymann und Sandra Warmbold gehören ebenfalls dem Wahlvorstand an.

Quelle: Schiller