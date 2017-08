Modellfliegernachwuchs will hoch hinaus

Wer wird denn da gleich in die Lust gehen? Jede Menge Modellflugzeuge. Die tummelten sich jedenfalls am Sonntagnachmittag beim Schnupperfliegen der Modellfluggruppe Uetze (MFG) im Äther über dem vereinseigenen Flugplatz an der L387 zwischen Uetze und Bröckel.