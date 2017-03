Die Einwohner Dollbergens konnten am Sonntag kurz nach 12 Uhr erleichtert aufatmen. Der Kampfmittelräumdienst hatte eine Fliegerbombe in Nähe der Altölraffinerie erfolgreich entschärft. Rund 500 Dollberger, die ihre Wohnungen hatten verlassen müssen, konnte in ihre Häuser zurückkehren.