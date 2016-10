Die ehrenamtlichen Helfer der in der Flüchtlingsarbeit engagierten Organisation Landungsbrücke sind nach Informationen dieser Zeitung unter den Preisträgern des Landesintegrationspreises. Ministerpräsident Stephan Weil und die Landesmigrationsbeauftragte Doris Schröder-Köpf werden den Preis am 16. November in Hannover übergeben.