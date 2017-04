Uetze/Hänigsen. Am Freitagnachmittag ist es gegen 16 Uhr zu einem Wohnungsbrand an der Straße Am Lindenhof in Hänigsen gekommen. Nach ersten Informationen war der Brand in der Küche ausgebrochen und hatte zu einer starken Rauchgasbildung in der gesamten Wohnung geführt. Bei dem Gebäude handelt es sich um ein Mehrfamilienhaus, die betroffene Wohnung liegt im zweiten Obergeschoss.

Der 52-jährige Bewohner musste von der Feuerwehr aus der brennenden Wohnung befreit werden. Sofortige Reanimationsversuche blieben erfolglos, er verstarb noch am Brandort. Die anderen Bewohner des Gebäudes hatten sich selbständig in Sicherheit bringen können.

Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

jos/r.