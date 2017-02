Amphibien mögen es sonnig. Dafür, dass Frosch, Lurch und Kröte sich in der Kiesgrube Wackerwinkel so richtig wohl fühlen, haben neun Mitglieder des Nabu Burgdorf,Lehrte, Uetze jetzt gesorgt. Bei einem Arbeitseinsatz lichteten sie den Baumbestand auf einer Insel mitten in der Wasserlandschaft.