Zeugen für eine Körperverletzung sucht die Polizei: Demnach hielt sich ein Jugendlicher am Mittwoch gegen 22.15 Uhr mit einem Bekannten an der Bushaltestelle an der Bahnhofstraße in Dollbergen auf, als ein Korso mit vier Fahrzeuge stoppte. Einer der Insassen stieg aus und schlug den Jugendlichen.