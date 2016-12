Sternsinger kommen Anfang 2017 in Häuser in der Gemeinde Uetze.

Spenden an die Sternsinger kommen in diesem Jahr Aidswaisen im brasilianischen São Paulo zu Gute. Vom 2. bis 8. Januar sind die Sternsinger in der Gemeinde Uetze unterwegs. Wer Besuch von ihnen bekommen möchte, muss sich dafür anmelden. Das Motto der Aktion lautet: "Gemeinsam für Gottes Schöpfung".