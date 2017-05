Urlaubsstimmung soll am Sonnabend, 27. Mai, im Hänigser Freibad aufkommen. Von 14 bis 17 Uhr findet dort die Generalprobe für die Strandfest-Tournee der DLRG statt. Die Rettungsschwimmer und ihr Partner Nivea wollen das Familienfest in diesem Sommer in 48 Seebädern an Nord- und Ostsee feiern.