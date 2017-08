Die Karl-Montag-Gesellschaft lädt aus Anlass des 100. Geburtstag ihres Namensgebers zu einem außergewöhnlichen Jubiläumskonzert ein. Am Sonntag, 22. Oktober, heißt das Motto: "Klassik - session!" Beginn ist um 15.30 Uhr in der St. Martinikirche, Hauptstraße 33 in Brelingen.