17 Atemschutzgeräteträger der Feuerwehr Mellendorf haben an einer besonderen Ausbildung in Salzgitter teilgenommen. Die Besonderheit dieser Übungsstrecke ist die, dass Teile eines Bergwerkstollens nachgebildet wurden. So sahen sich die Geräteträger mit besonderen Herausforderungen konfrontiert.