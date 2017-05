Start in der Wedemark – mehrere Ziele in Rumänien: Am Montag ist der achte und bisher größte Hilfskonvoi der Biker-Brummi-Hilfe (BBH) aufgebrochen – eine Gemeinschaft Motorrad fahrender Fuhrunternehmer und Freunde, in Kooperation mit Motorradfreunden und Mitgliedern deutscher Foren.