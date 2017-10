Städtebaulich wie architektonisch gelungen - so sieht Bürgermeister Helge Zychlinski das seniorengerechte, barrierefreie Bauprojekt der Donnarumma/Horstmann GmbH in Elze an der Walsroder Straße 9. Es sei ein Referenzprojekt für ähnliche Vorhaben in der Wedemark, sagte er jetzt bei einer Besichtigung.