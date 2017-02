CVJM-„Heim“: Die altertümliche Bezeichnung aus den 1960er-Gründungsjahren hat endgültig ausgedient. Auf dem Schild an der Bushaltestelle in Abbensen, in Ansagen und auf Fahrscheinen heißt es jetzt CVJM-Zentrum. Moderner klingt nicht nur der neue Name, auch die Arbeit beim CVJM wird laufend modernisiert.