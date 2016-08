Für die Kommunalwahl am 11. September sucht die Gemeindeverwaltung noch Wahlvorsteher. In den Ortsteilen Bissendorf-Wietze, Scherenbostel und Wennebostel ist der Bedarf am größten, sagt Gemeindesprecher Hinrich Burmeister. Vereinzelt sucht die Gemeinde auch noch Beisitzer in anderen Ortsteilen.