MIT Wedemark will häufiger netzwerken

Erstes Unternehmerfrühstück der Mittelstands- und Wirtschaftsvereinigung Wedemark (MIT) der CDU – oder gab es schon mal eines? Das war den rund 40 Teilnehmern am Donnerstag im Gasthaus Eichenkrug in Mellendorf dann doch nicht so wichtig wie die Gelegenheit zum Netzwerken überhaupt.