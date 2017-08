Polizei sucht zwei flüchtige Unfallfahrer

Mellendorf/Abbensen. Unter anderem sucht die Wedemärker Polizei einen flüchtigen Autofahrer, der am Donnerstagvormittag in Abbensen einen Verkehrsunfall verursacht und anschließend seine Fahrt fortgesetzt hat, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern.

Nach Auskunft von Wedemarks Leiter des Kriminal- und Ermittlungsdienstes, Kai-Uwe Bebensee, hatte ein 26 Jahre alter Mercedes-Fahrer verkehrsbedingt auf der Alten Zollstraße in Höhe einer Baustelle in Abbensen warten müssen, als ihm ein entgegenkommendes Auto in die linke Fahrzeugseite fuhr. Durch den Aufprall wurde die gesamte Fahrerseite des Mercedes beschädigt. Nach Zeugenaussagen und von der Polizei gefundener Fahrzeugteile dürfte es sich bei dem Unfallauto um einen silberfarbenen Golf gehandelt haben.

Zudem sucht die Polizei nach einer Unfallflucht auf dem Parkplatz eines Supermarktes am Mellendorfer Burgweg einen Zeugen, der den Vorgang offenbar beobachtet und an dem beschädigten Porsche Macan das Kennzeichen des Unfallfahrers hinterlassen hatte. Wie Bebensee weiter berichtet, hatte sich die Karambolage bereits am Montag zwischen 10.45 Uhr bis 11.15 Uhr ereignet. „Der unbekannte Zeuge hatte an dem Porsche eine handschriftliche Nachricht mit dem amtlichen Kennzeichen des vermeintlichen Unfallverursachers hinterlassen“, schildert der Wedemärker Ermittler. Allerdings habe dieser sich offenbar ein falsches Kennzeichen notiert. Denn an dem Auto mit eben dieser Nummer konnte kein Schaden festgestellt werden.

In beiden Fällen bittet das Polizeikommissariat unter der Telefonnummer (05130) 9770 um Hinweise.