Die Polizei jagt Graffitischmierer

Langenhagen. Nach Auskunft eines Sprechers des Mellendorfer Kommissariats beschmierten Unbekannte zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstag etwa 9.15 Uhr die Fassade der Sporthalle des Schulzentrums Mellendorf. Die Täter sprühten vier großflächige Graffitis an die Wand. Der Polizist beziffert den Schaden am Freitag auf etwa 1000 Euro.

Zudem haben Unbekannte am Donnerstag zwischen 11.25 Uhr und 11.30 Uhr aus einem auf einem Supermarktparkplatz an der Scherenbosteler Straße in Bissendorf abgestellten VW Golf ein im Inneren des Fahrzeugs liegendes Mobiltelefon der Marke Samsung A5 gestohlen. Offenbar nutzten die Täter die teils geöffnete Seitenscheibe der Beifahrertür, berichtet der Polizeisprecher weiter und spricht von etwa 200 Euro Schaden.

Wesen höher fällt der Schaden nach dem Diebstahl eines Anhängers mit Schrägaufzug aus. Diesen hatten die Unbekannten zwischen Mittwoch gegen 17 Uhr und Donnerstag etwa 6.45 Uhr von einem Betriebsgrundstück an der Andreas-Haselbacher-Straße in Mellendorf entwendet. Das Fahrzeug hatte kein amtliches Kennzeichen. Der Schaden beträgt etwa 5000 Euro.

Bereits zwischen Montag und Donnerstag gegen 16 Uhr entwendeten Diebe von einem Am Kummerberg in Bissendorf abgestellten Mini Cooper die Blende der A-Säule. Der Schaden beträgt nach Polizeiangaben 50 Euro.

Hinweise erbittet das Polizeikommissariat Mellendorf unter Telefon (05130) 9770.