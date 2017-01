Wedemark. Bei dem Verkehrsunfall ist am Dienstagnachmittag ein 23 Jahre alter Fußgänger in Mellendorf verletzt worden. Nach Auskunft von Wedemarks Kommissariatssprecher Kai-Uwe Bebensee überquerte der 23 Jahre alte Passant an einem Fußgängerüberweg die Wedemarkstraße in Höhe der Schaumburger Straße in Mellendorf. Zeitgleich sei eine 72-jährige Fahrerin eines VW Beetle auf der Wedemarkstraße in Richtung Gailhof unterwegs gewesen. Dabei fuhr sie Bebensees Angaben zufolge dem jungen Mann über den Fuß und setzte anschließend ihre Fahrt fort, ohne sich um den Verletzten zu kümmern. Da sich Zeugen das Kennzeichen des VW gemerkt hatten, konfrontierten Polizisten die Fahrerin später mit dem Vorwurf der Fahrerflucht.

Ein weiterer Verkehrsunfall ereignete sich am ebenfalls am Dienstagnachmittag auf der Landesstraße 310 in Höhe der

Abzweigung zur Mohmühle, berichtet Bebensee. Dort war ein bislang unbekannter Autofahrer, der in Richtung Autobahanschlussstelle Mellendorf unterwegs war, auf die Gegenfahrbahn geraten. Dadurch musste ein in Richtung Fuhrberg fahrender 33-jähriger Chrysler-Fahrer nach rechts auf eine unbefestigte Parkbucht ausweichen. Das Auto des Mannes geriet in derart tiefe Schlaglöcher, dass die Vorderachse brach.

Der Unbekannte - der wohl mit einem weißen VW Golf oder Passat unterwegs war - setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Zeugenhinweise erbittet die Polizei Wedemark unter Telefon (05130) 9770.

Von Sven Warnecke