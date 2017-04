An dem zum Abriss stehenden Gebäude Am Markt 10 im Bissendorfer Zentrum haben am Dienstagabend drei Ortsfeuerwehren Feuerlöschen und Menschenrettung trainiert. Dafür war die Ortsdurchfahrt rund 90 Minuten lang gesperrt. So mancher Autofahrer musste sich einen anderen Weg suchen.