Sein Lieblingsplatz in Resse ist das Moorinformationszentrum, kurz Mooriz, „weil sich hier vielen Menschen in unterschiedlicher Weise engagieren.“ Vor fünf Jahren baute die Region das Haus in Resse auf, gemanagt wird es von den Bürgern für Resse, deren Vorsitzender Pardey ist

Quelle: Roman Rose