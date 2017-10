Trio raubt zwei junge Männer auf Straße aus

Mellendorf. Nach Auskunft von Kai-Uwe Bebensee, Leiter des Wedemärker Kriminal- und Ermittlungsdienstes, waren die beide 21 Jahre alten Männer am Montag gegen 2.10 Uhr zu Fuß auf dem Gehweg der Straße Hartmannshof in Richtung Kaltenweider Straße in Mellendorf unterwegs. Plötzlich habe neben dem Duo ein silberfarbener BMW der Dreier-Serie gestoppt. Der Fahrer soll 20 Euro gefordert haben. Allerdings lehnten das die jungen Männer ab.

Daraufhin fuhr der Autofahrer zunächst fort und bog auf die Landesstraße ab. Dort sprangen die drei Männer aus dem Fahrzeug und bedrohten die 21-Jährigen. Nach Bebensees Angaben wurde eines der Opfer mit der flachen Hand ins Gesicht geschlagen, um der Forderung nach Bargeld Nachdruck zu verleihen. Aus den daraufhin ausgehändigten Portemonnaies raubten die Täter 50 Euro und flüchteten anschließend mit dem BMW auf der Landesstraße 190 mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Norden.

Bei den Straßenräubern soll es sich um 18 bis 20 Jahre alte Männer mit südländischem Aussehen gehandelt haben. Sie werden als schlank, dunkelhaarig und etwa 1,75 bis 1,80 Meter groß beschrieben, berichtet Bebensee weiter. Vom silberfarbenen Tatfahrzeug ist lediglich bekannt, dass es sich um einem BMW der Dreier-Serie mit hannoverschem Kennzeichen gehandelt haben soll. Hinweise erbittet die Polizei Wedemark unter Telefon (05130) 9770.