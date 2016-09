Indem sie die Eingangstür mit roher Gewalt aufhebelten, haben sich Einbrecher in der Nacht zum Montag Zugang zu einem Optiker-Fachgeschäft an der Bissendorfer Straße in Mellendorf verschafft. Wie die Polizei mitteilt, durchsuchten die Unbekannten alle Räume und stahlen schließlich eine größere Zahl von Brillen.