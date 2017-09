Eigentlich sollte es erst um 11 Uhr losgehen. Doch die Leute liefen dem Regionsjugendring Hannover, der den Entdeckertag der Region Hannover in Gailhof veranstaltet hat, am Sonntag gewissermaßen die Bude ein. Auch beim Vielseitigkeitsturnier in Twenge machte die Aktion Station.