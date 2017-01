Wedemark. In der Gemeinde Wedemark registriert die Polizei immer wieder Einbruchsdiebstähle in Fahrzeuge von Handwerker-Firmen. Nun haben Unbekannte in der Nacht zum Freitag erneut zugeschlagen und fünf Transporter in Brelingen, Berkhof und Elze aufgebrochen. Dabei erbeuteten die Täter Werkzeuge im Wert von 50.000 Euro, berichtet Wedemarks Polizeisprecher Kai-Uwe Bebensee. Erst eine Nacht zuvor waren, wie berichtet, zwei Fahrzeuge aufgebrochen und technisches Gerät gestohlen worden.

Die Unbekannten hatten es jetzt bei ihren Taten erneut auf hochwertige Werkzeugmaschinen abgesehen. In Berkhof brachen sie an der Straße Allerbusch sowie in Elze an der Plumhofer Straße und der Bunten Riede die Türen von jeweils zwei Transportern der Marken Mercedes und Citroen auf. In Brelingen wurde am Waldrebenweg die Heckscheibe eines VW Passat eingeschlagen.

Die Polizei Mellendorf bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer (05130) 9770.

Von Sven Warnecke