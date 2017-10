Mehr Partnerschaften für Gemeinde Wedemark?

Mit Roye ist die Gemeinde Wedemark bereits eine Partnerschaft eingegangen – doch es sollen mehr werden. Das ist das Ziel eines Antrags der Gruppe FDP/Bündnis C, den der Rat in seiner öffentlichen Sitzung am Montag, 16. Oktober, behandeln wird. Zudem wird die Verwaltung den Haushaltsentwurf für 2018 einbringen.