Wie soll die Feuerwehr der Gemeinde Wedemark künftig aufgestellt sein? Mit wie vielen Helfern soll sie an welchen Standorten präsent sein und folglich in welcher Zeit jeweils zum Retten, Löschen, Bergen eintreffen können? Die Feuerwehrführung hat der Gemeinde jetzt ihre Vorschläge in Form eines 139 Seiten starken Bedarfsplans übergeben.