Wedemark. In der Freiwilligenarbeit nehme die Gemeinde landesweit eine Spitzenposition ein, heißt es weiter. Mit ihrer Freiwilligenagentur biete sie ein umfassendes Unterstützungsangebot für Gruppen, Vereine und Einrichtungen.

Daniel Diedrich, Leiter der Servicestelle, wurde in den geschäftsführenden Vorstand der Landesarbeitsgemeinschaft gewählt. Damit bringe die Gemeinde Wedemark ihr Know-How auch landesweit in die Freiwilligenarbeit ein. „So können auch andere Kommunen von unseren Erfahrungen profitieren“, sagt Diedrich, „und wir sind in der Wedemark ganz maßgeblich an künftigen Richtungsentscheidungen in Niedersachsen in Sachen bürgerschaftlichen Engagements und Ehrenamt beteiligt.“

Die LAGFA ist der Dachverband für mehr als 80 Freiwilligenagenturen, -zentren und Koordinierungsstellen für das Ehrenamt. Sie setzt sich für die Förderung des freiwilligen Engagements im Land ein. Die LAGFA und ihre Mitglieder engagieren sich unter anderem in den Bereichen Kinder, Jugendliche und Senioren sowie politische Bildung, Inklusion, Gesundheit, Sport und Umweltschutz.

Die Wedemark ist eine der wenigen Kommunen in der Region Hannover, die sich eine hauptamtliche Stelle zur Unterstützung Ehrenamtlicher leistet. Rund 1500 Bürger bedienen sich der Angebote der Agentur derzeit. Mehr als 60 Interessengruppen und Vereine haben sich der Freiwilligenagentur Wedemark angeschlossen.

Unterstützt wird die Agentur außerdem von ehrenamtlichen Engagementlotsen, den Integrationslotsen, dem Jugendlotsen und den Formularlotsen. Sie alle haben es sich zur Aufgabe gemacht, allen neuen Interessierten und bestehenden Gruppen helfend zur Seite zu stehen.