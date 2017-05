Wie kommen Kinder und Jugendliche aus Familien mit geringem Einkommen an das Förderpaket mit dem Kürzel „BuT“? BuT ist die Abkürzung für "Bildung und Teilhabe". Die Gemeinde Wedemark will bei einem Infoabend am Donnerstag, 8. Juni, Familien und ehrenamtlichen Unterstützern genau sagen, wie es geht.