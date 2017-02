Für rund 180.000 Euro will die Gemeinde die Obdachlosenunterkunft in Berkhof renovieren. So schlägt sie es im Entwurf des Haushaltsplans 2017 vor. Nach erstem Erstaunen über die Summe schauten sich jetzt die Mitglieder des Bau- und des Finanzausschusses an Ort und Stelle um. Ihr Fazit: Es muss sein.