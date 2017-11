An drei Veranstaltungsorten findet von Freitag, 17. November, bis Sonntag, 19. November, das Abschlussfestival zur kulturellen Reihe "Wie? Jetzt!" statt. Vielleicht kommt an diesem Wochenende noch ein vierter Ort hinzu - was zeigt, wie sehr die Organisatoren derzeit in der Planung stecken.