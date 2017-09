Kinder- und Jugendlotse hört zu und baut Brücken

Eigene Projekte für Kinder und Jugendliche anbieten, Ansprechpartner für Kinder und Jugendliche sein, die selbst etwas auf die Beine stellen wollen und den Nachwuchs beraten in Krisen, bei Fragen zu Ausbildung und Beruf und möglichem Engagement in der Gemeinde: Das sind einige der Aufgaben die Sven Ernst als Kinder- und Jugendlotse ehrenamtlich in der Wedemark ausbauen will.