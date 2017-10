Polizei nimmt Unfallfahrer vorläufig fest

Mellendorf/Ibsingen. Nach Auskunft eines Sprechers des Wedemärker Kommissariats war der 20-jährige Neustädter am frühen Sonnabendmorgen gegen 0.15 Uhr zunächst mit seinem Opel Corsa in den Zaun des Parkplatzes am Mellendorfer Schulzentrum gefahren. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, fuhr der Mann weiter. Allerdings hatten Zeugen das Manöver beobachtet und rasch die Polizei alarmiert.

Gegen 0.30 Uhr war der Vesbecker dann mit seinem Auto auf der Kreisstraße 105 zwischen Bennemühlen in Richtung Rodenbostel unterwegs. Dabei kam er in Höhe Ibsingen nach links von der Fahrbahn ab und krachte mit dem Fahrzeug frontal gegen einen Baum. Dabei verletzte sich der 20-Jährige leicht, setzte aber nach Polizeiangaben seine Flucht zu Fuß fort. Die alarmierten Beamten konnten den Mann aber noch in der Nähe vorläufig festnehmen. Am Auto entstand Totalschaden und musste abgeschleppt werden.

"Da der Fahrer deutlich unter dem Einfluss von Alkohol stand, wurde eine Blutprobe angeordnet und der Führerschein sichergestellt", berichtet der Polizeisprecher weiter. Ein Schnelltest mit dem Alkomaten hatte zuvor einen Wert von mehr als 1,4 Promille ergeben. Anschließend wurde der Mann wieder entlassen. Über die Höhe des angerichteten Schadens konnte der Polizist noch keine Auskunft geben.