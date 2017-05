Offenbar ist in der Wedemark ein krimineller Selbstversorger unterwegs. Nachdem im März ein Putenmaststall in Oegenbostel heimgesucht worden war, hat in der Nacht zum Sonnabend ein Unbekannter in einen Schweinestall fünf Ferkel in Sprockhof vor Ort getötet und das Fleisch gestohlen.